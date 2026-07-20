Ставропольский край вошел в топ-20 рейтинга регионов по развитию креативных индустрий

Ставропольский край занял 16-ю строчку в общероссийском рейтинге развития креативных индустрий по итогам 2025 года, подготовленном Институтом развития креативных индустрий НИУ ВШЭ, охватившем все субъекты федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Регион впервые закрепился в первой двадцатке федерального исследования, фиксирующего зрелость и динамику креативного сектора в российских субъектах. Составители рейтинга — эксперты Института развития креативных индустрий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Данные обнародовала пресс-служба правительства Ставропольского края.

Согласно собранным данным, наибольшую долю среди представителей творческого предпринимательства края формируют три направления: сфера отдыха и развлечений — 17,2%, разработка программного обеспечения — 13,4%, реклама и связи с общественностью — 13%. Именно эти сегменты определяют облик местной креативной экономики, постепенно превращаясь в самостоятельный драйвер регионального развития.

Сегодня в отрасли задействованы свыше 5 тысяч предпринимателей Ставропольского края, а число локальных брендов и авторских проектов продолжает расти. Краевые власти связывают эту динамику в том числе с выстроенной системой отраслевой поддержки: предпринимателям доступны льготные финансовые инструменты, содействие в продвижении продуктов и помощь при выходе на внешние рынки. Помимо этого, в регионе сформирована нормативная база — приняты специализированные меры регулирования на краевом и муниципальном уровнях.

Позиция в рейтинге ВШЭ отражает последовательное усиление роли творческой экономики на Ставрополье и одновременный подъем нескольких ключевых направлений — прежде всего информационных технологий, медиакоммуникаций, досуговой и сервисной сфер.

Станислав Маслаков