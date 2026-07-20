Доходы бюджета Нижегородской области исполнены на 44,6% в первом полугодии

Бюджет Нижегородской области в первом полугодии 2026 года исполнен на 44,6% по доходам и на 45,5% по расходам, следует из документации областного министерства финансов. Доходы за шесть месяцев превысили 152,5 млрд руб., расходы — 171,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 44,1%, они составили 131,1 млрд руб. На реализацию госпрограмм в первом полугодии направили 163,8 млрд руб. В виде дотаций, субсидий и субвенций муниципалитетам перечислили более 50 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июле минфин внес в заксобрание Нижегородской области очередные поправки к бюджету, в соответствии с которыми доходы казны предложено увеличить на 3,5 млрд руб. — до 345,7 млрд руб. Расходы бюджета возрастут на 13,3 млрд руб. и составят 390,4 млрд руб.

Госдолг Нижегородской области на 1 июля превысил 209,9 млрд руб., с начала 2026 года он сократился на 3%.

Владимир Зубарев