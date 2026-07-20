В Ростове-на-Дону завершили ремонт 23 дорог, на которых работы велись за счет областного финансирования. На 12 объектах работы продолжаются, еще на четырех — находятся в стадии завершения. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На улице Текучева и Лесопарковой проводится усиление основания. Завершение работ запланировано к 1 сентября.

За счет городского бюджета также предусмотрен ремонт шести автомобильных дорог. Подрядчики полностью завершили работы на трех из них: проспекте Театральном, переулке Доломановском и проспекте Ленина. В настоящее время работы ведутся в переулке Джамбульском.

По данным властей, подрядная организация приступила к работам на улице Павлодарской. Готовность остальных объектов составляет: улица Целинная — 30%, Безымянная балка — 15%, Лесная — 35%.

Константин Соловьев