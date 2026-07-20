Арестован обвиняемый в попытке изнасилования школьницы в Шушарах

Пушкинский районный суд арестовал мужчину, обвиняемого в покушении на изнасилование несовершеннолетней. Инцидент произошел 18 июля в парадной дома на Школьной улице в Шушарах, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, мужчина напал на девочку 2012 года рождения, повалил ее на пол, держал за руки и пытался снять с нее одежду. Девочка сопротивлялась, и обвиняемому не удалось довести задуманное до конца.

Мужчину задержали 19 июля, ему предъявили обвинение по статьям о покушении на изнасилование несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера. Обвиняемый полностью признал вину. Суд отправил его под стражу до 17 сентября. Расследование продолжается.

Карина Дроздецкая