Глава СКР взял на контроль дело о пропаже мужчины в Оренбургской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновения жителя поселка Красночабанский (Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область). Поводом для поручения стало обращение в социальной сети: родственники пропавшего считают, что его исчезновение носит криминальный характер. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным следствия, 14 июля текущего года мужчина ушел из дома, чтобы встретиться со знакомым, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Уголовное дело расследуется в СУ СКР по Оренбургской области.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Вячеславу Зудерману представить доклад о результатах расследования и принятых мерах.

Георгий Портнов