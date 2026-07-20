Глава СКР взял на контроль дело о пропаже мужчины в Оренбургской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновения жителя поселка Красночабанский (Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область). Поводом для поручения стало обращение в социальной сети: родственники пропавшего считают, что его исчезновение носит криминальный характер. Об этом сообщает информационный центр СКР.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
По данным следствия, 14 июля текущего года мужчина ушел из дома, чтобы встретиться со знакомым, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Уголовное дело расследуется в СУ СКР по Оренбургской области.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Вячеславу Зудерману представить доклад о результатах расследования и принятых мерах.