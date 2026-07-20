Россияне направили почти 30 тысяч запросов о перепечах в интернете за месяц

Россияне искали информацию о перепечах в интернете 28 тыс. раз за последний месяц: 27% запросов приходится на Удмуртию, две трети сформировали жители других регионов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На регионы Северо-Запада приходится почти 9% всероссийского интереса к удмуртскому блюду. В ПФО абсолютным лидером стал Пермский край с 1,7 тыс. запросов. Татарстан и Башкортостан обеспечили 13% интереса. Почти 30% пришлось на ЦФО.

Больше всего из национальных блюд в интернете интересовались татарским чак-чаком — более 605 тыс. запросов. В центральной части России его искали 182 тыс. раз, это в шесть раз чаще, чем в Татарстане. На эчпочмак приходится 72,5 тыс. запросов в России. Чаще всего эти блюда ищут в Нижегородской области. С башкирской кухней наоборот — например, две трети запросов о йыуаса по стране идут именно оттуда.

Карина Пырина