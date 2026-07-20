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На АвтоВАЗе стартовало производство обновленной Lada Niva Legend

Производство обновленной версии автомобиля Lada Niva Legend стартовало на АвтоВАЗе в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. Его максимальная мощность составила 66 кВт (90 л. с.), а максимальный крутящий момент 153 Н·м.

Кроме того, у машины были изменены передний стабилизатор, передние пружины и амортизаторы. В числе прочего обновленная Niva Legend получила вентилируемые тормоза, рулевое колесо уменьшенного диаметра и новую подвеску.

Георгий Портнов