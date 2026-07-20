Краснодарскую строительную фирму оштрафовали на 22 млн рублей за взятку

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара выявила факт передачи взятки должностному лицу за сокрытие нарушений по контракту. Строительная организация оштрафована на 22 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в 2023 году заказчик получил от представителя юридического лица автомобиль стоимостью 9,9 млн руб. за сокрытие фактов ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному контракту.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере). Суд назначил компании штраф в размере 22 млн руб. с конфискацией автомобиля, который был передан в качестве взятки.

«В рамках исполнения решения суда на имущество организации наложен арест»,— подчеркивается в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

Алина Зорина