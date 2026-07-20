В Саратове задержали участников криминальной сети с колл-центром за рубежом

В Саратове задержаны члены межрегиональной ОПГ, которая занималась крупными хищениями средств через заграничный колл-центр. Уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) расследуется в Московской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове задержаны члены ОПГ по подозрению в особо крупном мошенничестве

Фото: МВД Медиа В Саратове задержаны члены ОПГ по подозрению в особо крупном мошенничестве

Фото: МВД Медиа

По предварительным данным, подозреваемые находили в интернете организации, специализирующиеся на продажах различного оборудования. Аферисты заключали с ними договоры купли-продажи на условиях постоплаты от имени различных фирм и госструктур. Товар фигуранты получали по поддельным документам и перевозили его на заранее арендованные склады для перепродажи.

«Сообщники создали разветвленную криминальную сеть с действующим из-за рубежа колл-центром. Через него велись телефонные переговоры с потерпевшими и координировалась преступная деятельность», — говорится в официальном сообщении МВД. Задержания подозреваемых в 38 мошенничествах на территории десяти регионов РФ прошли в Московской, Новосибирской, Вологодской и Саратовской областях, а также в ДНР.

У всех фигурантов прошли обыски. Изъяты телефоны, банковские карты, поддельные печати, компьютеры и часть похищенного имущества. На складах обнаружен товар на сумму более 100 млн руб. Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы. Ведется оперативная деятельность по выявлению всех эпизодов преступной деятельности и других потерпевших и соучастников.

Марина Окорокова