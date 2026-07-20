Саратовских педагогов ждут надбавки, а медиков и соцработников рост зарплат
С 1 сентября этого года по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области введут ежемесячные доплаты для руководителей и педагогов в школах и детских садах. Размер надбавок рассчитывается исходя из категории населенного пункта, при этом наибольшая доплата предусмотрена для сельских территорий, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
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На уровне региона также принято решение повысить зарплаты другим категориям бюджетников не менее чем на 10% относительно уровня прошлого года. В поправках к бюджету, которые рассмотрят на этой неделе, на эти цели заложено более 2,1 млрд руб.
Зарплаты вырастут у медицинских и социальных работников. По словам господина Бусаргина, к реализации этого решение приступят 1 августа.