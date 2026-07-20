Саратовских педагогов ждут надбавки, а медиков и соцработников рост зарплат

С 1 сентября этого года по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области введут ежемесячные доплаты для руководителей и педагогов в школах и детских садах. Размер надбавок рассчитывается исходя из категории населенного пункта, при этом наибольшая доплата предусмотрена для сельских территорий, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

На уровне региона также принято решение повысить зарплаты другим категориям бюджетников не менее чем на 10% относительно уровня прошлого года. В поправках к бюджету, которые рассмотрят на этой неделе, на эти цели заложено более 2,1 млрд руб.

Зарплаты вырастут у медицинских и социальных работников. По словам господина Бусаргина, к реализации этого решение приступят 1 августа.

Нина Шевченко