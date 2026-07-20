В МЧС предупредили о дождях и сильном ветре в Петербурге 21 июля
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Главное управление МЧС России по городу предупреждает о сильных дождях и усилении ветра.
Порывы ветра могут достигать 15 м/с
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 июля в Северной столице местами пройдут сильные дожди, порывы ветра могут достигать 15 м/с.
Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность на улице, избегать нахождения рядом с деревьями и рекламными конструкциями во время усиления ветра. При возникновении опасной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.