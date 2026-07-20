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В МЧС предупредили о дождях и сильном ветре в Петербурге 21 июля

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Главное управление МЧС России по городу предупреждает о сильных дождях и усилении ветра.

Порывы ветра могут достигать 15 м/с

Порывы ветра могут достигать 15 м/с

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Порывы ветра могут достигать 15 м/с

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 июля в Северной столице местами пройдут сильные дожди, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность на улице, избегать нахождения рядом с деревьями и рекламными конструкциями во время усиления ветра. При возникновении опасной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

Карина Дроздецкая

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