В МЧС предупредили о дождях и сильном ветре в Петербурге 21 июля

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Главное управление МЧС России по городу предупреждает о сильных дождях и усилении ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порывы ветра могут достигать 15 м/с

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Порывы ветра могут достигать 15 м/с

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 июля в Северной столице местами пройдут сильные дожди, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность на улице, избегать нахождения рядом с деревьями и рекламными конструкциями во время усиления ветра. При возникновении опасной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

Карина Дроздецкая