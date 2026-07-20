Главе СК доложат о многодетной матери в Сарапуле, которой не предоставляют жилье

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин получит доклад после обращения многодетной матери из Сарапула, чье жилье восемь лет назад было уничтожено в результате пожара. Местные власти мер к предоставлению ей новой квартиры не предпринимают, сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Мать троих детей обратилась к главе СКР через приемную во «ВКонтакте». Жилое помещение, приобретенное за счет маткапитала, находилось в здании 1918 года постройки. Оно сгорело при пожаре в 2018-м. В 2019-м дом признали аварийным.

К настоящему моменту благоустроенное жилье она не получила. «Ввиду указанного она вынуждена арендовать квартиру за свой счет, что для нее финансово затруднительно. Обращения в различные инстанции результатов не принесли»,— говорится в сообщении.

СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело. Поручение Александра Бастрыкина на контроле в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее глава СКР запрашивал доклад о расследовании дела сироты из Ижевска, которому с 2017 года не предоставили жилье.