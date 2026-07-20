Почти половина пермяков ищет работу самостоятельно

47% опрошенных жителей Пермского края при поиске работы полагаются только на себя. К такому выводу пришли аналитики Superjob. 25% респондентов рассчитывают на друзей и приятелей, 15% — на коллег, 12% — на родителей, по 8% — на супругов и других родственников. Реже упоминаются однокурсники (7%), бывшее руководство (4%) и одноклассники (3%).

Согласно исследованию, мужская часть населения чаще рассчитывают на коллег, родителей, родственников, однокурсников и одноклассников. Женщины, напротив, больше доверяют бывшему начальству и чаще рассчитывают только на собственные силы. Среди участников опроса до 35 лет на друзей готовы положиться 30%, на коллег — 18%, на родителей — 14%, на вторую половину — 11%. 65% респондентов 45+ уверены, что с трудоустройством они лучше всего справятся сами.

Чтобы найти новое место работы, обладатели высшего образования чаще обращаются к друзьям (31%), коллегам (19%) и одноклассникам (5%), чем выпускники колледжей. Опрошенные со средним профессиональным образованием в основном рассчитывают на помощь родителей и однокурсников.