Прокуратура выясняет обстоятельства ЧП с 14 туристами на Ладоге

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после происшествия с маломерными судами в Приозерском районе Ленинградской области. Группа из 14 туристов оказалась в акватории Ладожского озера из-за сильного ветра, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасатели эвакуировали 12 человек в населенные пункты района

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Спасатели эвакуировали 12 человек в населенные пункты района

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По предварительным данным, отдыхающие отправились на лодках по реке Тихой в Приозерске, после чего суда вынесло в озеро. Спасатели эвакуировали 12 человек в населенные пункты района, поиски еще двоих продолжаются.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и проверяет соблюдение требований безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Карина Дроздецкая