Прокуратура выясняет обстоятельства ЧП с 14 туристами на Ладоге
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после происшествия с маломерными судами в Приозерском районе Ленинградской области. Группа из 14 туристов оказалась в акватории Ладожского озера из-за сильного ветра, сообщили в ведомстве.
Спасатели эвакуировали 12 человек в населенные пункты района
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По предварительным данным, отдыхающие отправились на лодках по реке Тихой в Приозерске, после чего суда вынесло в озеро. Спасатели эвакуировали 12 человек в населенные пункты района, поиски еще двоих продолжаются.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и проверяет соблюдение требований безопасности при эксплуатации водного транспорта.