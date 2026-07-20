В Челябинской области за сутки два подростка-мотоциклиста получили травмы в ДТП

За последние сутки зарегистрировано две аварии в Челябинской области, в которых пострадали несовершеннолетние мотоциклисты. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

Первое ДТП произошло вечером 19 июля в Златоусте. Автомобиль УАЗ «Патриот» столкнулся с питбайком Kayo, за рулем которого находился 15-летний подросток. Он был в шлеме, однако все равно получил тяжелые травмы и ожоги. Вторая авария зарегистрирована в Аргаяшском районе. Ночью водитель машины ВАЗ 21120 при повороте налево на нерегулируемом неравнозначном перекрестке столкнулся с мотоциклом Motoland Enduro 250 под управлением 17-летнего юноши. Последний, не имея прав, двигался по главной дороге без световых приборов и защитной экипировки. В результате ДТП водителя мотоцикла и его 17-летнего пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами. Мотоцикл изъят и помещен на штрафстоянку. Информация об инцидентах передана в подразделения по делам несовершеннолетних.

Виталина Ярховска