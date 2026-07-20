Иск «Энергии» к воронежскому КБХА на 263 млн поставили на паузу до сентября

Воронежский арбитраж отложил судебное разбирательство по иску ПАО «Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева» (РКК «Энергия», город Королев) к местному АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Заседание по делу назначено на 24 сентября. Истец требует взыскать с КБХА 263,2 млн руб. неосновательного обогащения. Информация появилась в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

КБХА входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По данным Rusprofile, акционерное общество зарегистрировано в Воронеже в августе 2004 года. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал составляет почти 23,2 млрд руб. Директором предприятия с декабря 2023 года является Александр Печагин. Актуальные финансовые показатели не раскрываются. По состоянию на 20 июля 2026 года КБХА выступает ответчиком в 97 арбитражных делах на общую сумму 1,6 млрд руб.

«Ъ-Черноземье» сообщил о судебном разбирательстве между «Энергией» и КБХА в середине февраля. Более подробно суть требований истца не раскрывается. Отмечается, что заседание было отложено «с учетом необходимости представления дополнительных доказательств». До этого иска стороны в суде не встречались.

В начале июля Арбитражный суд Воронежской области также принял к производству иск ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (структура «Газпрома») к КБХА. Сумма требований составляет 93,5 млн руб. Иск связан с возмещением задолженности. Заседание назначено на 25 августа.

Денис Данилов