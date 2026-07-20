Морское сообщение планируют запустить из Петербурга в Калининград

Власти Калининградской области рассматривают запуск пассажирского морского маршрута между Санкт-Петербургом и регионом. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям».

По его словам, рейсы могут начать выполнять после завершения строительства пассажирского терминала в городе Пионерском. Судно для линии планируют сделать рассчитанным на 1,5–2,5 тыс. пассажиров, а время в пути составит около 24–30 часов. Также рассматривается возможность перевозки автомобилей.

Строительство терминала в Пионерском ведется с 2018 года. Сроки ввода объекта неоднократно переносились, сейчас завершение работ ожидается в 2026 году. Стоимость проекта в действующей редакции превышает 8 млрд рублей.

Также господин Беспрозванных заявил, что увеличить число поездов между Петербургом и Калининградом пока невозможно из-за ограничений, связанных с транзитом через территорию Литвы. Сейчас между регионами курсируют два состава в сутки.

Карина Дроздецкая