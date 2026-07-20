Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале испанцы обыграли аргентинцев с минимальным счетом 1:0. Победный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес. За 39 дней на чемпионате мира было сыграно 104 матча. В турнире принимало участие 48 сборных. FIFA рассматривает возможность расширить турнир до 64 команд. При этом на мундиале 2026 года было немало откровенно проходных матчей из-за увеличенного числа участников. Нужно ли расширять турнир? И почему победу одержала сборная Испании? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с вице-президентом букмекерской компании «Лига Ставок» Ратмиром Ронами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez / Reuters Фото: Dylan Martinez / Reuters

— А вам зашел формат 48 сборных? И надо ли больше?

— Если глобально, конечно, мы за. Это значительно повышает смотрибельность, и мы, в конце концов, узнали о команде и стране Кабо-Верде. Интерес к ней был очень большим. Да, проходных матчей, особенно на групповом этапе, хватает, и объективно смотреть их не всегда интересно. Но в целом это привлекает внимание к новым командам и сборным, помогает находить новых болельщиков. Для футбола это всегда плюс: больше ажиотажа, больше фанатов, больше просмотров и обсуждений.

— За кого вы болели в финале? За Аргентину или за Испанию?

— Вы знаете, в одном из интервью еще в начале чемпионата мира я говорил, что считаю Испанию главным претендентом на победу. И, конечно, интересно, что именно она в итоге и выиграла — заслуженно. У команды было очень хорошее владение мячом — 65% против 35%. Поэтому их триумф — это здорово. Это победа одной из самых узнаваемых футбольных культур в мире, и, конечно, мы рады за испанцев и поздравляем их.

— Я, конечно, все-таки переживал за Францию. Очень обидно, что у такой атакующей команды не получилось. Но наши переживания оставим в стороне. Есть такое понятие — «эффект мундиаля». Все крутится вокруг футбола, люди вовлекаются в процесс, и в такие моменты, естественно, растет интерес ко всему, что связано с турниром. «Лига Ставок» это почувствовала? Появилось много новых клиентов?

— Начнем с того, что, как вы сказали, большинство наших игроков тоже болели за Францию и хотели, чтобы она победила. На чемпионате мира было сделано много ставок на французскую сборную. Но, к сожалению, команда выбыла раньше, чем многие ожидали. Такое случается. Что касается «эффекта мундиаля», то, конечно, все вокруг говорят о футболе. Матчи начали смотреть в ресторанах, клубах, дома и даже на улице. Мы, например, организовали в Санкт-Петербурге, на берегу Финского залива, просмотр чемпионата мира, собрали огромное количество людей и провели фестиваль «Лига Лайв». Под эгидой нашей кампании «Пошумим вместе» вечер прошел очень успешно, а желающих оказалось столько, что не все смогли попасть на площадку. Поэтому общее внимание к турниру, конечно, идет футболу только на пользу. Его популярность в этот период значительно выросла. Все о нем говорят, обсуждают матчи и хотят проверить свои навыки прогнозирования результатов чемпионата мира.

— Беттинговый бизнес — штука тонкая. Как думаете, многие клиенты уйдут после того, как чемпионат завершился? Такого футбола каждый день уже не будет.

— Да, вы правы, такого футбола нет каждый день, но есть другие виды спорта. Естественно, существуют разные игроки: кто-то приходит только под большие мероприятия, такие как чемпионат мира, а кто-то играет регулярно, в свое удовольствие. Конечно, такие топовые турниры дают определенный ажиотаж. Большая часть людей, которые приходят сделать ставки только на крупные события, после их окончания уходит, но какая-то часть остается. Например, уже 1 августа в «Лужниках» стартует медиатурнир «Лиги Ставок» «Теннисный клуб». Мы знаем, что хорошо пошумим этим турниром, приглашаем и вас, и всех желающих его посетить. Таким образом, мы возвращаем интерес к спорту и ставкам, а с помощью крупных известных чемпионатов и турниров привлекаем аудиторию. Дальше стараемся удерживать ее хорошим продуктом, интересными соревнованиями и турнирами.

— Вы говорили, что многие ставили на Францию. А можете приоткрыть тайну, была какая-то прямо очень крупная ставка? Потому что, например, рэпер Дрейк поставил $1,5 млн на Аргентину и все проиграл.

— Да, мы слышали про эту ставку. У нас самая крупная ставка была на победу Норвегии — 20 млн руб. с коэффициентом 2,1. Она выиграла, и мы очень рады за нашего клиента: он получил чуть более 42 млн руб.

Также сегодня мы разбирали командой кейс, когда человек поставил 10 тыс. руб. с коэффициентом 1806. Это был экспресс, который он оформил еще в 2025 году. Вчера он как раз сыграл: все шесть событий выиграли. Мы очень рады за игрока, который сделал такое точное предсказание с таким сумасшедшим коэффициентом.

— Да, это круто. Я не могу не упомянуть теорию заговора: вроде как говорили, что Месси и компанию тянули в финал. Я знаю, что вы можете отслеживать любые истории, связанные с нечестной игрой. Все было чисто?

— Конечно, все букмекеры во всем мире на легальном рынке постоянно проверяют матчи, игроков, судейство и все события на предмет честности. Для нас это очень важно: чтобы сохранялась честная игра, все проходило правильно и не было никаких подтасовок. Но такие события, особенно когда какая-то команда резко и быстро начинает лидировать, всегда вызывают вопросы у игроков и определенное негодование. При этом доминирование было очевидным. Мы проверяли несколько раз, и никаких оснований для теорий заговора точно нет: судейские решения были объяснимыми, понятными, логичными и правильными. Конечно, иногда людям проще искать какой-то скрытый смысл, чем признать, что команда просто оказалась намного сильнее остальных и лучше подготовилась.

— Я часто слышу, что у нас в стране нет культуры ставок на спорт. Ситуация меняется или, может быть, уже изменилась?

— Постепенно мы работаем над этим: объясняем, что культура ставок на спорт — это проверка своих навыков, знаний и увлеченности спортом. Мы поддерживаем спорт, а сотрудничество со спортсменами и федерациями тоже помогает букмекерству правильно себя позиционировать и показывать, насколько это важно. Для нас важно, чтобы каждый игрок делал это в свое удовольствие, в рамках определенного бюджета и в соревновательном формате. Когда все эти условия соблюдаются, мы, конечно, этому рады: это поддержка спорта, а игроки и новые болельщики, которые только начинают увлекаться, глубже погружаются в спортивные события и чувствуют себя более вовлеченными.

— Что ж, я благодарю вице-президента букмекерской компании «Лига ставок» Ратмира Ронами. Напоминаю, что уже в ближайшие выходные стартует почти родная Российская Премьер-лига. Так что яркого нам всем футбола.