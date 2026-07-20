В Волгограде ищут подрядчика для эвакуации электросамокатов

Власти Волгограда ищут подрядчика, который будет эвакуировать самокаты из запрещенных для них мест эксплуатации. Заказчиком выступает МБУ «Центр организации дорожного движения». По данным ЕИС «Закупки», стартовая цена аукциона составляет 900 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятикратный рост числа СИМ привел к штрафам для кикшеринга в Волгоградской области

Фото: Волгоградская областная Дума Пятикратный рост числа СИМ привел к штрафам для кикшеринга в Волгоградской области

Фото: Волгоградская областная Дума

По техзаданию, победитель аукциона будет ежедневно объезжать районы Волгограда (с 5 до 7 утра, с 15 до 17 и с 22 до 24 часов) и выявлять средства индивидуальной мобильности, которые подпадают под признаки нарушений правил их размещения. После подрядчик должен за два часа транспортировать СИМ на место хранения на ул. Симбирской, 3. Кроме этого, исполнитель должен привезти спецтехнику, если самокат был обнаружен во время, не входящее в регламент. В требования к победителю аукциона также входят фотографирование СИМ, оперативное реагирование при взаимодействии с муниципальными структурами на культурно-массовых мероприятиях, передача фото- и видеоматериалов в течение суток.

Исполнитель также будет нести юридическую ответственность за объективность составления актов эвакуации и материальную ответственность за самокаты. Итоги аукциона подведут завтра, 21 июля.

Ранее Волгоградская областная дума ввела ответственность за нарушения правил размещения СИМ, внеся поправки в региональный КоАП. Должностные лица будут платить 10-20 тыс. руб., а юридические — 80-100 тыс. руб. за стоянку самокатов в неположенных местах и нарушения при организации парковок. Позже депутаты облдумы приняли постановление, согласно которому в Волгограде будет создан реестр разрешенных мест расстановки электросамокатов. Он начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Марина Окорокова