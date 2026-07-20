Бывших полицейских в Краснодаре осудили за совершение коррупционных преступлений

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор бывшим сотрудникам полиции Александру Горскому и Камрану Набиеву, признав их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, в январе 2025 года обвиняемые получили информацию о перевозке жителем Краснодара наркотических средств, предназначенных для последующего сбыта в Геленджике. После задержания мужчины и осмотра его автомобиля полицейские, по версии следствия, решили скрыть факт обнаружения запрещенных веществ и потребовали от него взятку в размере 5 млн руб.

В счет незаконного вознаграждения фигуранты получили 2 млн руб. наличными, а также автомобиль Audi Q5 стоимостью не менее 3 млн руб.

Ранее был осужден руководитель подсудимых, который, по данным следствия, знал о совершенном преступлении, однако не сообщил о нем и оказал содействие своим подчиненным. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд назначил Александру Горскому наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, Камрану Набиеву — 8 лет и 1 месяца. Оба также лишены специальных званий, права занимать должности в правоохранительных органах на пять и три года соответственно, а также оштрафованы на 4 млн руб. каждый. Денежные средства, полученные в результате преступления, конфискованы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков