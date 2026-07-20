Дело об убийстве школьницы в апарт-отеле Петербурга направили в суд

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней в апарт-отеле. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Санкт-Петербургский городской суд, сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После совершения преступления молодой человек также причинил себе ранения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ После совершения преступления молодой человек также причинил себе ранения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 7 сентября 2025 года 18-летний обвиняемый нанес девушке множественные ножевые ранения, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

После совершения преступления молодой человек также причинил себе ранения и был госпитализирован. Сейчас он находится под стражей.

Ему предъявлены обвинения по статьям об убийстве с особой жестокостью, изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», молодые люди познакомились в Roblox. Мама девушки была против ее отношений. Подробности резонансного дела — в материале «Любовь до гроба».

Карина Дроздецкая