Тамбовское правительство будет ежедневно публиковать реестр работающих АЗС

Глава Тамбовской области Евгений Первышов поручил ежедневно размещать на сайте регионального правительства актуальный перечень автозаправочных станций с информацией о наличии топлива. Соответствующее решение принято на еженедельном оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области Эдуард Никулин, по обращению губернатора компания «Лукойл» на прошлой неделе нарастила поставки топлива. По словам чиновника, на рынке наблюдается положительная динамика: число заправок, реализующих бензин марок АИ-92 и АИ-95, увеличилось на 50%.

С 20 июля на всех АЗС Тамбовской области введен временный порядок реализации топлива по системе «чет-нечет»: право на заправку определяется днем месяца и первой цифрой государственного регистрационного знака автомобиля. В понедельник обслуживаются машины, номера которых начинаются на 0, 2, 4, 6 или 8. В то же время сохраняются ранее установленные лимиты — не более 30 л топлива на одно транспортное средство и запрет на отпуск в канистры.

Временный регламент реализации бензина утвердили с учетом результатов голосования на портале «Госуслуги». Участие в нем приняли свыше 8 тыс. автовладельцев, из которых 80,1% высказались за введение системы «чет-нечет». Также респонденты поддержали установку нижней границы отпуска топлива в пределах 20–30 л. Тем не менее рассмотрение вопроса о введении нижнего предела пока отложено. Глава региона Евгений Первышов заявил, что техническая проработка такого варианта продолжается.

Кабира Гасанова