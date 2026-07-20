В Новороссийске отменили электронную запись на заправку автомобилей

В Новороссийске с 20 июля прекратили электронную запись на автозаправочные станции. Талоны на заправку больше не оформляют ни по телефону горячей линии, ни через чат-бот в мессенджере MAX. В администрации города сообщили, что решение приняли в связи с увеличением поставок топлива и сокращением очередей на АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Водители, которые получили талоны ранее, смогут воспользоваться ими в указанное время. При этом новая запись на заправку больше не ведется.

По данным администрации, по состоянию на 09:00 20 июля топливо отпускают на 23 автозаправочных станциях города. На всех работающих АЗС по решению собственников продолжают действовать ограничения. Бензин и дизельное топливо отпускают только непосредственно в топливные баки автомобилей. Максимальный объем заправки составляет от 20 до 60 л на одно транспортное средство в зависимости от требований конкретной сети.

В наличии бензин АИ-100 имеется на двух АЗС, АИ-95 — на десяти, АИ-92 — на тринадцати, дизельное топливо — на девятнадцати автозаправочных станциях.

Топливо отпускают на АЗС сети «Роснефть», расположенных на Мысхакском шоссе, в Цемдолине на улице Ленина (на выезде из города), в Кирилловке и поселке Верхнебаканском. На Мысхакском шоссе доступны бензины АИ-92 и АИ-95, при этом дизельное топливо отпускают только по топливным картам и для специального транспорта. На заправке в Цемдолине на выезде из города имеются АИ-95 и дизельное топливо, а бензин АИ-92 предназначен только для спецтранспорта. В Кирилловке и Верхнебаканском отпускают АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Мария Удовик