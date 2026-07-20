Расходы Кубани на водопроводные сети достигли 26 млрд рублей

Общая протяженность сетей водоснабжения и водоотведения в регионе превышает 35,7 тыс. км. В 2025 году объем финансирования их модернизации составил 26,2 млрд руб. против 700 млн в 2016-м, сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По его данным, в частности, благодаря региональной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», за десять лет темпы ремонта водопроводных сетей удалось увеличить более чем в 20 раз — с 9,2 км в 2016 году до 220 км по итогам 2025 года. В сегменте водоотведения динамика еще более заметная: объем реконструированных сетей вырос с 0,5 км до 29,3 км за тот же период.

Господин Бурлачко отметил, что ремонт не менее 5% сетей водопроводно-канализационного хозяйства ежегодно проводится в каждом муниципалитете края по поручению губернатора Вениамина Кондратьева с 2016 года. Эти работы, по его словам, ведутся несмотря на санкционное давление и экономические ограничения.

«Результатом этой масштабной работы является поддержание комфортных условий для жизни и отдыха в нашем стремительно развивающемся крае. Несмотря на экономические вызовы и усиливающееся санкционное давление, власть региона продолжает планомерно выполнять перед населением свои социальные обязательства. Конечно, многое еще предстоит сделать. Но убежден, что во взаимодействии с федеральным центром и при поддержке граждан нам удастся не только сохранить, но и со временем приумножить текущие темпы развития»,— заявил спикер краевого парламента.

Александра Локтионова