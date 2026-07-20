Воронежская семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком в Тамбовской области

Семья из Воронежа погибла на 56-м километре автодороги Тамбов — Пенза на территории Рассказовского округа Тамбовской области. Автомобиль BMW X5, в котором ехали 44-летний мужчина, его супруга 1985 года рождения, а также их дети — девятилетний и шестилетний мальчики — выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем SITRAK. Водитель и все пассажиры BMW погибли на месте до приезда «скорой». Об этом рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Тамбовской области Фото: УМВД России по Тамбовской области

ДТП случилось 17 июля около 20:15. Автомобиль, в котором находилась семья, получил катастрофические повреждения. В полиции указали, что одной из причин смертельной аварии стала высокая скорость, с которой двигалось легковое авто. По данным ведомства, воронежца только за последний год более 30 раз привлекали к административной ответственности, в основном — по статье о превышении скорости.

За рулем грузовика находился мужчина 1970 года рождения. В результате ДТП он получил телесные повреждения.

«Окончательные причины и условия совершения автоаварии будут установлены в рамках возбужденного по факту ДТП уголовного дела»,— заявили в тамбовском УМВД.

Госавтоинспекция Тамбовской области опубликовала запись с видеорегистратора другого авто, который заснял момент столкновения. На кадрах видно, как BMW на большой скорости идет на обгон и не успевает вернуться в свою полосу:

Региональное УМВД также опубликовало фото с места аварии.

В начале июля «Ъ-Черноземье» писал о ДТП в Бобровском районе Воронежской области, где при столкновении рейсового автобуса и грузовика пострадали 19 человек.

Денис Данилов