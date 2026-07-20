В Ростове планируют установить новый светофор и автономное уличное освещение

В Ростове-на-Дону на перекрестке по проспекту Шолохова, 45 установят светофор. Поводом стало обращение местной жительницы, сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным властей, за год на этом участке зафиксировали 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали три человека. Рядом расположены парк имени Николая Островского и активное пешеходное движение.

«Принятые меры в 2025 году — ограничение скорости до 40 км/ч, разметка и камера фотовидеофиксации — оказались неэффективны», — написал глава Ростова-на-Дону.

Планируется, что светофор появится на перекрестке в октябре после завершения документационной работы.

Кроме того, ростовчане обратили внимание на отсутствие освещения на пешеходной дорожке от улицы Орбитальной, 52 до проспекта Королева, 29. По словам господина Скрябина, в 2025 году район подал заявку на конкурс по инициативному бюджетированию «Сделаем вместе» со сроком реализации в 2026 году — и одержал победу.

По итогам конкурса был заключен муниципальный контракт на установку 10 автономных светильников на солнечных батареях. Сумма контракта составила 1,4 млн руб. Среди них 98 тыс. руб. составили средства жителей, 1,3 млн руб. — городского бюджета. Планируется, что освещение на дорожке появится к 1 сентября.

Помимо этого, службам поручено обследовать территорию вдоль дорожки и при необходимости до 1 августа произвести снос и обрезку аварийных деревьев.

Константин Соловьев