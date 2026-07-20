В Южноуральске возбудили дело о хранении конопли в крупном размере

Полиция задержала 36-летнего жителя Южноуральска по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере), сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Полиция остановила подозреваемого на мосту через реку Увелька. При досмотре в его рюкзаке обнаружили растительную массу, которую экспертиза позже идентифицировала как коноплю. Общий вес изъятого вещества превысил 100 г. Задержанный пояснил, что собрал дикорастущее растение на берегу реки для личного употребления.

Согласно постановлению правительства РФ №1002, вес свыше 100 г является для каннабиса (марихуаны) пороговым значением, после которого преступление переходит в разряд тяжких. Если за хранение вещества до 100 г максимальное наказание — до трех лет лишения свободы, то за вес свыше 100 г предусмотрено лишение свободы до десяти лет. В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде.

Евгений Рыженьков