На Дону 68% девятиклассников выбирают колледжи и техникумы

В Ростовской области 68% девятиклассников для продолжения обучения выбирают колледжи и техникумы. Такую статистику приводит правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из-за повышенного спроса на среднее профессиональное образование конкурс на некоторые специальности увеличился. Наибольший интерес у абитуриентов вызывают рабочие профессии (автомеханики, слесари, повара, сварщики), а также направления в IT, образовании, транспорте, логистике, машиностроении, радиоэлектронике и строительстве.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2027 году в Ростовской области выпускники девятых классов смогут поступать в колледжи, сдав лишь два основных госэкзамена, а не четыре, как раньше. На данный момент в проекте участвуют около 1 тыс. девятиклассников. Приемная кампания продолжается, и школьники активно подают документы в учебные заведения, готовые их принять.

Наталья Белоштейн