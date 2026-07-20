В Новороссийске прекращают выдачу талонов на заправку автотранспорта

В Новороссийске с 20 июля прекращена электронная запись на заправку автомобилей. Талоны на получение топлива больше не выдаются ни через телефон горячей линии, ни через чат-бот в мессенджере MAX. Водители, оформившие талоны ранее, смогут воспользоваться ими в указанное время, передает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Решение об отмене записи принято на фоне увеличения объемов поставок топлива в город и сокращения очередей на автозаправочных станциях.

По состоянию на 9:00 20 июля в Новороссийске работают 23 АЗС. На всех действующих заправках по решению собственников сохраняются ограничения: топливо отпускается только в баки автомобилей, объем заправки ограничен от 20 до 60 литров в зависимости от станции.

Бензин марки АИ-100 доступен на двух АЗС, АИ-95 — на десяти, АИ-92 — на 13, дизельное топливо — на 19 заправках.

На АЗС «Роснефть» в Цемдолине на улице Ленина, расположенной рядом с развязкой, топливо отпускают только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей города попросили не обращаться на эту станцию. Еще 11 автозаправок временно не осуществляют отпуск топлива.

Для обеспечения работы агропромышленного комплекса определено отдельное место, где местные сельхозпроизводители могут получать горюче-смазочные материалы в установленное время.

Вячеслав Рыжков