В КубГМУ на 20% выросла численность иностранных студентов

Численность иностранных студентов в Кубанском государственном медицинском университете выросла почти на 20% в 2025–2026 учебном году. Сейчас в вузе обучается более 1,16 тыс. граждан других стран, из них 961 человек получают образование по основным образовательным программам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в пресс-службе КубГМУ, крупнейшими направлениями по числу иностранных обучающихся стали Индия, Китай, Ливан, Казахстан и Туркменистан. В текущем учебном году в состав иностранных студентов также вошли представители Южной Осетии, Замбии, Буркина-Фасо, Мадагаскара, Того, Туниса, Нигерии и Центрально-Африканской Республики.

Наиболее востребованными специальностями среди иностранных граждан остаются «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация». Кроме того, университет предлагает обучение в ординатуре по 47 направлениям, а также программы довузовской подготовки продолжительностью от года до полутора лет.

В 2026 году КубГМУ подготовил более 2 тыс. специалистов, включая выпускников ординатуры. Более 1,1 тыс. человек завершили программы специалитета и среднего профессионального образования, 170 выпускников получили дипломы с отличием.

Параллельно университет развивает научные проекты совместно с фармацевтическими компаниями, производителями медицинского оборудования и IT-организациями. Среди разработок вуза — технологии производства фармацевтических субстанций, устройства для забора биоматериала и нейросетевые модели для диагностики патологий развития плода. В университете также реализуются проекты в сфере цифровой медицины и акселерационные программы для научных разработок.

Вячеслав Рыжков