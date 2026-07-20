КТК заявил о повторной атаке на гражданский танкер в Черном море

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о повторной атаке на гражданский морской танкер в акватории морского терминала. По информации компании, беспилотный летательный аппарат атаковал судно 20 июля, спустя сутки после возобновления погрузки нефти. В результате происшествия погрузку сырья вновь остановили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Каспийский трубопроводный консорциум Фото: Каспийский трубопроводный консорциум

Как сообщили в КТК, после предыдущей атаки на гражданские морские танкеры во время перевалки нефти грузоотправителей из Казахстана и США работы на терминале возобновили вечером 19 июля 2026 года. В компании отметили, что произошедшее ранее осудили Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Республики Казахстан. В своих заявлениях ведомства указали, что подобные нападения на гражданскую инфраструктуру являются недопустимым посягательством на экономические интересы страны.

По данным консорциума, несмотря на эти заявления, утром 20 июля атаке вновь подвергся гражданский танкер NELSA, находившийся под погрузкой у выносного причального устройства №1. В КТК сообщили, что беспилотник попал в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением. После удара на палубе и во внутренних отсеках судна возник пожар.

Возгорание в течение нескольких часов ликвидировали экипаж танкера и аварийные подразделения КТК, прибывшие на плавсредствах. Интернациональный экипаж в составе 22 человек эвакуировали на буксирах консорциума. На борту остались капитан и старший помощник капитана. По данным компании, танкер сохранил плавучесть.

После происшествия погрузку нефти на терминале остановили. В КТК уточнили, что разлива нефти и возгорания груза в танках удалось не допустить.

В компании заявили, что при подготовке атаки были созданы значительные экологические и техногенные риски, а также возникла угроза жизни членов экипажа, состоящего из граждан разных стран. Консорциум также выразил ожидание, что государства — участники КТК осудят произошедшее и выработают практические меры, направленные на предотвращение подобных атак на инфраструктуру экспорта углеводородного сырья, добываемого международными консорциумами на территории Республики Казахстан.

Мария Удовик