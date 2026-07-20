В 17 муниципалитетах Дона объявлена чрезвычайная пожароопасность

Чрезвычайная пожароопасность пятого класса объявлена в 17 городах и районах Ростовской области. Особый режим действует до конца суток 20 июля и в течение суток 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

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Высокий класс пожароопасности введен в Ростове-на-Дону, Батайске, Новочеркасске, Донецке, Каменске-Шахтинском, а также в Аксайском, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, Кагальницком, Милютинском, Обливском, Морозовском, Тацинском, Мясниковском, Советском районах.

В ведомстве рекомендовали не разводить огонь, не сжигать траву и мусор, не бросать окурки, а также проверять проводку и электроприборы дома.

Наталья Белоштейн