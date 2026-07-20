Суд отказал Росприроднадзору в иске к азовскому терминалу на 410 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении иска к портовому предприятию ООО «Уют» из Азовского района на 410 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Иск к ООО «Уют» о возмещении материального вреда, причиненного почве, подало Черноморско-Азовское морское управление Федеральной службы Роспотребнадзора. Истец требовал более 410 млн руб.

Изучив материалы дела, суд решил отказать Роспотребнадзору в удовлетворении иска. Решение не вступило в законную силу.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Уют» зарегистрировано в с. Кагальник Азовского района 30 июля 2008 года. Компания занимается деятельностью инфраструктуры морских портов, включая портовые гидротехнические сооружения (причалы, морские терминалы, доки и др.). Учредителем является Евгений Муленко.

В 2025 году выручка компании выросла на 81% — до 65,6 млн руб., чистая прибыль — на 73% и составила 23,3 млн руб.

Наталья Белоштейн