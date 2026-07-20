Редкий белый аист залетел в Удмуртию

Залетного белого аиста обнаружили в деревне Кожило в Балезинском районе, сообщили в минприроды Удмуртии. Появление этой птицы в регионе остается редким событием и каждая фиксация вида важна для мониторинга биоразнообразия региона, добавили в ведомстве.

«Как отмечают ученые УдГУ, с начала нового тысячелетия в весенне-летнее время эти птицы время от времени встречаются в различных районах республики. Не исключена и возможность единичного гнездования. А самый северный ареал обитания этого вида — Татарстан»,— говорится в сообщении.

Гнезда этой птицы нередко находят на крышах, башнях и столбах. Белые аисты предпочитают селиться рядом с людьми, часто возвращаясь в одно и то же гнездо годами, добавли в министерстве.