Топливный кризис обрушил автоперевозки в Ставропольском крае

Рынок грузоперевозок Ставропольского края в первой половине 2026 года оказался под давлением сразу трех факторов — топливных ограничений на юге страны, сезонного сокращения локального спроса и перетока грузопотоков на более доходные направления, что привело к двукратному падению числа внутрирегиональных заявок, следует из данных логистической платформы ATI.SU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно данным ATI.SU, в январе–июне 2026 года Ставропольский край продемонстрировал одну из наиболее заметных просадок по числу заявок на транспортировку грузов среди регионов Северного Кавказа. Объем внутрирегиональных отправок сократился почти вдвое, тогда как перевозки в соседние субъекты — Краснодарский край и Ростовскую область — уменьшились примерно на треть.

Отправной точкой деградации рынка стали перебои с горюче-смазочными материалами, охватившие южные регионы и республики Северо-Кавказского федерального округа с конца мая. В ряде субъектов власти ввели количественные ограничения на отпуск нефтепродуктов. Так, в Дагестане одному потребителю отпускали не более 20 литров бензина и 50 литров дизельного топлива за один визит на заправочную станцию. В Северной Осетии приоритет в получении топлива был закреплён за экстренными службами и общественным транспортом.

Для коммерческих грузоперевозчиков такой режим обернулся вынужденными многочасовыми простоями на АЗС, что резко снизило оборачиваемость парка. В результате транспортные компании оказались перед жёстким выбором: повышать ставки, нивелируя возросшие издержки, либо выводить технику с низкомаржинальных рейсов. Именно второй сценарий, по всей видимости, и стал определяющим для локального рынка Ставрополья.

Ставропольский край занимает особое положение в региональной логистике — как крупный сельскохозяйственный производитель и транзитный коридор, обеспечивающий короткое транспортное плечо до южных товарных рынков. Исторически спрос на перевозки здесь привязан к вывозу урожая и ритму поставок в близлежащие регионы. Однако в условиях роста себестоимости летом 2026 года грузоотправители предпочли переориентироваться на направления с быстрой возвратностью техники и тарифами, способными перекрыть накопившиеся расходы. Внутрикраевые маршруты с коротким плечом выпали из числа приоритетных для значительной части подрядчиков.

На этом фоне показательна общероссийская тенденция: за полтора месяца тарифы на перевозки по стране поднялись на 17,5%, а в годовом выражении прирост составил 28,8%. Такая ценовая динамика вынудила компании жёстче фильтровать рейсы, отдавая предпочтение наиболее рентабельным.

В ноябре 2025 года отраслевые эксперты фиксировали волну ухода с рынка небольших транспортных предприятий региона, объясняя это ужесточением требований к подвижному составу, консолидацией отрасли и усиливающимся давлением на малый бизнес. В июне того же года Банк России указывал, что ставропольские перевозчики к тому моменту уже закладывали в тарифы накопленные затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию транспортных средств.

Станислав Маслаков