Количество выданных ипотечных кредитов на Дону выросло на 45% за год

В январе-мае 2026 года в Ростовской области рост выдачи ипотечных кредитов составил 45,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Соответствующие данные приводятся в исследовании «РИА Новости».

За год в регионе на каждую тысячу человек экономически активного населения пришлось 14,4 ипотечных кредита. В первые пять месяцев 2026 года средняя сумма ипотечного займа достигла 4,3 млн руб. На 1 июня доля просроченных ипотечных платежей составила 1,1%.

Лидером по показателю в четвертый раз стала Республика Тыва. За последний год ипотечный кредит оформили в среднем 26 человек из каждой тысячи экономически активного населения. Такой уровень превосходит среднероссийский показатель почти в 1,9 раза, а результат региона, оказавшегося на последнем месте рейтинга, — в 7,8 раз. При этом в Тыве наблюдалось снижение объемов выдачи ипотеки на 17,7%.

Наталья Белоштейн