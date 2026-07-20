Северный Кавказ замыкает рейтинг ипотечного кредитования регионов РФ

Все семь субъектов Северо-Кавказского федерального округа заняли нижние строчки общероссийского рейтинга ипотечного кредитования по итогам периода с июня 2025 по май 2026 года, причем Ингушетия с показателем 3,4 займа на тысячу экономически активных жителей оказалась на последней, 85-й позиции — в 7,8 раза хуже лидера рейтинга, Тувы, следует из данных рейтинга РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Наиболее высокую позицию среди соседей по округу удерживает Ставропольский край: здесь на каждую тысячу граждан трудоспособного возраста было оформлено 11,1 ипотечного займа, что соответствует 74-му месту. Северная Осетия с результатом 8,9 кредита разместилась на 78-й строчке, Карачаево-Черкесия — на 79-й (8,2 займа). Кабардино-Балкарская республика зафиксировала показатель 6,2 и заняла 82-ю позицию. Чечня с 5,8 кредита на тысячу жителей оказалась на 83-м месте, Дагестан — на 84-м (3,6), а Ингушетия замкнула итоговую таблицу с минимальным значением в 3,4 займа.

Примечательно, что динамика внутри округа неоднородна. За первые пять месяцев 2026 года Ставрополье продемонстрировало наиболее выраженный прирост среди кавказских субъектов: объем выданной ипотеки вырос на 41,7% относительно аналогичного периода предыдущего года. Северная Осетия прибавила 21,5%, КЧР — 7,9%, КБР — 7,2%. Однако три республики показали отрицательную динамику: в Чечне выдача жилищных кредитов сократилась на 28,5%, в Дагестане — на 13,2%, в Ингушетии — на 1,4%.

Средние суммы ипотечных договоров, заключенных в январе–мае 2026 года, также существенно варьируются от субъекта к субъекту. В Северной Осетии этот показатель оказался максимальным для округа — 4,2 млн руб., в Ставропольском крае и Дагестане он составил по 4 млн руб. КЧР выдавала займы в среднем на 3,6 млн руб., КБР — на 3,4 млн руб. Заметно скромнее выглядят цифры в Чечне и Ингушетии — 1,5 млн и 1,2 млн руб.соответственно.

Положение кавказских регионов выглядит ещё контрастнее на фоне общероссийских лидеров. Республика Тыва возглавляет рейтинг уже четвёртый раз кряду: несмотря на сокращение объёма выдачи на 17,7%, здесь ипотеку оформили в среднем 26 человек из каждой тысячи экономически активных граждан. Этот показатель в 1,9 раза превышает среднероссийский уровень и в 7,8 раза опережает результат последней строчки таблицы. Вторую позицию занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с 25,9 кредита на тысячу жителей, третью — Якутия, где зафиксировано 24,9 займа.

Среднее значение по стране за минувший год составило около 14,2 ипотечного кредита на тысячу человек против 13,4 годом ранее. Тем не менее оба показателя заметно уступают историческому максимуму — 25,5 займа, зафиксированному в более ранний период.

Станислав Маслаков