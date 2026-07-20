Выдача ипотек в Удмуртии в июне выросла более чем на 40%

Количество выданных ипотечных кредитов в Удмуртии выросло в июне на 42% по сравнению с маем — до 1,5 тыс. договоров. Объем кредитования увеличился на 63% и достиг 6 млрд руб. Об этом сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средний размер ипотечного кредита в республике в июне составил 4 млн руб. (+15% к маю). Средний срок выплаты — 22 года 6 месяцев. Это на 17 месяцев больше, чем в мае. По размеру ипотеки в ПФО республика находится на втором месте. Первое занял Татарстан с показателем 4,7 млн руб., здесь среднее время выплаты — 23 года. В целом по стране средний размер составил 4,6 млн руб., срок — 20 лет и 6 месяцев.

По объему выданных ипотечных кредитов Удмуртия заняла 22-е место среди регионов России, по темпам роста республика находится на третьем месте в ПФО. Абсолютным лидером по округу по обоим показателям стал Башкортостан, где рост составил +52% по количеству и +71% по объему ипотечных кредитов. Второе место занял Татарстан с приростом +44% и +63% соответственно.

«В июне темпы выдачи ипотечных кредитов достигли максимальных значений за год. Причиной стала новость о пересмотре правил семейной ипотеки, которые должны были вступить в силу 1 июля, но были перенесены на октябрь. Эта новость создала импульс на рынке недвижимости, став стимулом для заемщиков успеть завершить покупку жилья в кредит до конца первого полугодия. В результате в июне количество ипотек по госпрограммам выросло на 67% по сравнению с маем (+20 тыс. кредитов). Вероятно, в третьем квартале мы также увидим повышенный спрос, подогреваемый ожиданиями грядущих перемен. Рыночная ипотека показала более скромную динамику: рост составил 8% (+4,2 тыс. кредитов)»,— рассказал гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

Напомним, 1,4 тыс. IT-ипотек на общую сумму 7,4 млрд руб. оформили специалисты в Удмуртии за время действия программы льготного кредитования. Как рассказал и. о. министра цифрового развития республики Александр Олюнин, по использованию IT-ипотеки Удмуртия находится на 16-м месте среди регионов РФ.

Карина Пырина