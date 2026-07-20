В Петербурге стало меньше кафе и ресторанов с летними верандами

За последний год количество заведений общепита с летними верандами в Петербурге сократилось на 10%. Такие данные приводит сервис 2ГИС, с документом ознакомился «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При этом доля заведений с летними верандами в городе составляет 15%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ При этом доля заведений с летними верандами в городе составляет 15%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом доля заведений с летними верандами в городе составляет 15%. По этому показателю Петербург немного уступает среднему уровню среди крупнейших городов России (16%).

Одновременно в стране растет популярность другого летнего формата — столиков на улице. За год число таких заведений в городах-миллионниках увеличилось на 3%, тогда как количество летних веранд сократилось на 8%.

По данным аналитиков, больше всего заведений с летними площадками в Петербурге расположено в Центральном районе — 555. Далее следуют Петроградский (251), Адмиралтейский (210), Василеостровский (154) и Приморский (135) районы.

Средний чек в заведениях с летними площадками в Петербурге составляет 1092 рубля. Самые высокие цены зафиксированы в Курортном районе — в среднем 1428 рублей.

Карина Дроздецкая