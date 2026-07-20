Продлено ограничение движения от Аракуля до Нязепетровского округа из-за паводка

В Челябинской области продлили ограничение движения на дороге от поселка Аракуль до Нязепетровского района. Причиной стал продолжающийся паводок, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

Ограничения на 7-м км дороги будут действовать до 18 часов 25 июля и при необходимости могут быть еще продлены. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожных служб. Изначально проезд для всех видов транспорта закрывали с 13 часов 16 июля до 13 часов 18 июля.

Виталина Ярховска