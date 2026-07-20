Под Горячим Ключом утром 20 июля образовалась длинная пробка
В Горячем Ключе утром 20 июля образовался затор на федеральной трассе М-4 «Дон». Протяженность пробки в направлении Джубги составляет около 5 км.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным сервиса «Яндекс Навигатор», причиной затрудненного движения могли стать два дорожно-транспортных происшествия, произошедших ближе к концу затора. Ограничения движения отмечаются только в сторону побережья, на обратном направлении трасса остается свободной.
Небольшие затруднения также зафиксированы утром в понедельник в районе въезда в Новороссийск, в Лазаревском и Дагомысе. Кроме того, движение осложнено на Восточном обходе Краснодара и на участке трассы М-4 в районе Молдавановки.