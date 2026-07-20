На Ставрополье открыли трассу Александровское — Буденновск после схода селя

На трассе Александровское — Новоселицкое — Буденновск в Ставропольском крае восстановлено движение для всех категорий транспортных средств после того, как сошедший с полей селевой поток заблокировал проезд на участке с 45-го по 48-й километр, сообщила пресс-служба Ставропольской госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Дорожное движение на трехкилометровом отрезке региональной трассы в Новоселицком округе Ставропольского края возвращено в нормальный режим. Региональная Госавтоинспекция сообщила о полном снятии ограничений на перегоне с 45-го по 48-й километр автомобильной дороги Александровское — Новоселицкое — Буденновск.

Причиной временного закрытия трассы стал грязекаменный поток, сошедший с прилегающих сельскохозяйственных угодий в результате интенсивного ливня. Проезд для автомобилей всех типов был прекращен в 19:10 по московскому времени в воскресенье, 19 июля.

«Все ограничения на участке с 45-го по 48-й км автодороги Александровское — Новоселицкое — Буденновск сняты. Движение осуществляется в штатном режиме», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Стихийное явление подобного рода на равнинных территориях Ставрополья не редкость в летний период: ливневые осадки провоцируют смыв грунта с распаханных полей прямо на дорожное полотно, создавая угрозу для участников движения. В период действия ограничений водителям предписывалось выполнять указания инспекторов дорожного надзора, дежуривших на месте.

Станислав Маслаков