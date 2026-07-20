Сильный ветер вынес 14 человек на Ладожское озеро в Ленобласти
В Приозерском районе Ленинградской области спасатели эвакуировали 12 человек, которых во время прогулки на лодках сильный ветер вынес в акваторию Ладожского озера. Ведутся поиски еще двух человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Поиски еще двоих взрослых продолжаются
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Группа из 14 человек, включая пятерых детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихой. Из-за сильного ветра их вынесло в Ладожское озеро.
В результате спасательной операции троих детей доставили в поселок Березово, еще двух человек, включая одного ребенка, — в Приозерск. Семерых человек, среди которых был один ребенок, эвакуировали с острова Селькамарьянсаари. Все 12 человек были благополучно доставлены в безопасное место. Поиски еще двоих взрослых продолжаются.