Полиция нагрянула с проверкой в хостел с мигрантами

В поселке Репино сотрудники полиции провели масштабную проверку соблюдения миграционного законодательства в одном из хостелов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Силовики проверили документы у 319 постояльцев

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Силовики проверили документы у 319 постояльцев

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Поводом для рейда стали данные информационных учетов МВД, согласно которым по адресу хостела были зарегистрированы более 600 иностранных граждан. В ходе проверки сотрудники управления по вопросам миграции при поддержке специального полка полиции проверили документы у 319 постояльцев.

По итогам рейда выявлен один иностранный гражданин, нарушивший режим пребывания в России. Его привлекли к административной ответственности, назначили штраф и административное выдворение за пределы страны.

Кроме того, полицейские обнаружили нарушения в деятельности компании, управляющей хостелом. По данным МВД, при постановке иностранцев на миграционный учет были допущены нарушения законодательства. Сейчас решается вопрос о привлечении организации к административной ответственности, а также проверяются возможные факты фиктивной регистрации иностранных граждан и организации незаконной миграции.

Карина Дроздецкая