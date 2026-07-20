В июне на Кубани более чем в 2 раза вырос спрос на электромобили с пробегом

В Краснодарском крае в июне 2026 года зафиксирован резкий рост спроса на подержанные электромобили. Продажи таких машин увеличились в 2,4 раза по сравнению с маем, сообщили аналитики автомобильного сервиса «Дром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью у покупателей пользовался Nissan Leaf. В основном жители региона выбирали автомобили 2012–2014 годов выпуска стоимостью до 1 млн руб. Доля этой модели в структуре продаж подержанных электромобилей выросла за месяц с 41 до 51%, а количество сделок увеличилось почти вдвое.

При этом аналитики отмечают, что, несмотря на заметный рост интереса, электромобили пока остаются нишевым сегментом рынка. В июне их доля среди всех продаж автомобилей с пробегом в Краснодарском крае выросла с 0,2 до 0,7%.

«Проблемы с топливом подстегнули к выбору электромобилей тех автомобилистов, которые планировали обновить машину и рассматривали электротранспорт как один из вариантов. Однако такие автомобили по-прежнему требуют от покупателей тщательной оценки — от доступности зарядной инфраструктуры до особенностей эксплуатации»,— отметили представители «Дрома».

Второе место по популярности среди электромобилей заняла Tesla Model 3: в июне было продано семь таких машин против четырех месяцем ранее. На третьей позиции оказалась Tesla Model Y, которая впервые вошла в региональный рейтинг с пятью проданными автомобилями. Продажи премиального Zeekr 001 выросли с двух до четырех единиц, а замкнул пятерку лидеров Evolute i-Pro, который в июне приобрели трижды после отсутствия продаж в мае.

Одновременно на рынке расширился выбор моделей: в числе приобретенных автомобилей были Voyah Free, BYD Yuan, Geely Geometry E, Audi e-tron, Xiaomi SU7, Toyota bZ3, Dongfeng E11K, Wuling Bingo и другие модели. Однако объем их продаж пока остается единичным.

По итогам первого полугодия 2026 года продажи подержанных электромобилей в Краснодарском крае оказались на 73% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Вячеслав Рыжков