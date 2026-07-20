В Ростовской области пресекли незаконное перемещение 748 животных с начала года

С начала года в Ростовской области пресекли незаконное перемещение 748 голов сельскохозяйственных животных и птиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

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В области специалисты ведомства совместно с ГИБДД провели 58 рейдов.

Среди наиболее распространенных нарушений отмечаются отсутствие ветеринарных документов и перемещение скота без обязательного карантинирования.

Так, в июне на территории Зимовниковского района остановили автомобиль, перевозивший шесть голов крупного рогатого скота из Обливского района в Чеченскую Республику без ветеринарных сопроводительных документов. В июле в Егорлыкском районе задержали транспортное средство с двумя головами крупного рогатого скота, также перевозившимися без необходимых документов.

Владельцам животных во всех случаях выдали требования о постановке скота на карантин и проведении противоэпизоотических мероприятий. Сведения были переданы в управление ветеринарии области. Отмечается, что совместные рейды с региональным подразделением Госавтоинспекции продолжаются и запланированы в еженедельном режиме.

Константин Соловьев