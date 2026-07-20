Петербург встречает новую неделю прохладой и дождями

В Петербурге в понедельник сохранится прохладная погода. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, воздух прогреется лишь до +19…+21°, что ниже климатической нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воздух прогреется до +19…+21°

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Воздух прогреется до +19…+21°

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

На погоду повлияет северо-восточная периферия циклона, смещающегося в сторону Прибалтики. В городе ожидается переменная облачность без существенных осадков, однако на юге Ленинградской области местами возможны кратковременные дожди. Северо-восточный ветер усилится до 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм рт. ст.

В Ленинградской области температура воздуха составит +16…+21°, местами на юге — до +24°.

Во вторник в Петербурге ожидаются дожди и дальнейшее похолодание: ночью будет +12…+14°, днем — +15…+17°.

Карина Дроздецкая