Правительство Удмуртии определило условия приватизации «Дома Лятушевича»

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов подписал распоряжение об условиях приватизации одного из старейших зданий Ижевска, объекта культурного наследия «Дом Лятушевича». Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минимущества Удмуртии Фото: минимущества Удмуртии

Архитектурный памятник, построенный в 1807 году, расположен по ул. Вадима Сивкова, 180. Площадь здания — 468,5 кв. м. Одновременно с ним новому владельцу перейдет земельный участок размером почти 1,4 тыс. кв. м. Сейчас объект находится в собственности Национальной библиотеки Удмуртии.

Согласно условиям конкурса, покупателю имущества в течение года необходимо будет представить проектную документацию по сохранению объекта. Среди прочего, новому собственнику предстоит обновить в здании стены, системы водоотведения, фасады, внутренний интерьер и пр.

Производственные работы необходимо будет провести в течение двух лет после заключения договора купли-продажи. Начальная цена объекта — 1 руб.

Напомним, в июне Госсовет Удмуртии согласовал приватизацию архитектурного объекта. Эксперты отмечают, что здание находится в плачевном состоянии и требует больших вложений в реставрацию, при этом оно может быть интересно инвесторам за счет хорошей локации.