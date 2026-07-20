В Новороссийске 20 июля проведут учения сил военно-морской базы

В акватории морского порта Новороссийска 20 июля запланировали учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Они пройдут в два этапа — с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Об этом сообщили в Новороссийской ВМБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Во время учений дежурные силы военно-морской базы будут выполнять плановые мероприятия в акватории морского порта. Жителей и гостей города заранее проинформировали о времени проведения тренировок.

Накануне Минобороны России сообщило, что в ночь с 19 на 20 июля, в период с 20:00 до 08:00 мск, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Власти также напомнили жителям о действующих ограничениях на распространение информации в период действия режима угрозы. Запрещается вести фото- и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны, специальных и оперативных служб, а также публиковать подобные материалы в интернете и социальных сетях. Ограничения направлены на обеспечение безопасности и предотвращение распространения сведений, которые могут быть использованы в ущерб работе силовых структур.

Кроме того, Антитеррористическая комиссия Краснодарского края призвала жителей не снимать военную и служебную технику, а также объекты транспортной, топливно-энергетической, промышленной и иной критической инфраструктуры. За нарушение действующих ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за публикацию запрещенных материалов составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик