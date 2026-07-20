Под Анапой четырех туристов унесло в открытое море из-за отжимного ветра

В станице Благовещенской под Анапой спасатели эвакуировали четырех туристов, которых отжимным ветром унесло в открытое море во время катания на SUP-досках. Все отдыхающие благополучно доставлены на берег, медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Как сообщили в городской Службе спасения, происшествие произошло после ухудшения погодных условий. Отдыхающие вышли в море на SUP-досках, однако не учли изменение погоды. Из-за сильного отжимного ветра их стало относить все дальше от береговой линии, и самостоятельно вернуться на берег они уже не смогли.

После получения сообщения о происшествии к месту незамедлительно направили спасателей. Специалисты обнаружили туристов на значительном удалении от берега, после чего эвакуировали их на сушу. По информации службы спасения, в результате инцидента никто не пострадал. После возвращения на берег медицинская помощь спасенным не понадобилась.

В ведомстве напомнили, что использование SUP-досок требует соблюдения правил безопасности, особенно при изменении погодных условий. Перед выходом в море отдыхающим рекомендуют ознакомиться с актуальным прогнозом погоды, учитывать силу и направление ветра, а также обращать внимание на сигналы, размещенные на спасательных постах.

Кроме того, спасатели советуют использовать спасательные жилеты даже при катании недалеко от берега. В городской Службе спасения призвали жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности во время отдыха на воде и не выходить в море при ухудшении погодных условий. По данным ведомства, своевременное обращение за помощью и оперативные действия спасателей позволили избежать более серьезных последствий происшествия.

Мария Удовик